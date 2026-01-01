Kastamonu'da çığ uyarısı yapıldı

Kastamonu Valiliği, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için çığ uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası eğimli bölgelerde çığ tehlikesi oluştuğu belirtildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça çığ riski bulunan eğimli ve yüksek kesimlere gidilmemesi, risk oluşturabilecek bölgelerde yürüyüş, avcılık ve doğa sporları gibi faaliyetlerden kaçınılması, kar kalınlığının ve hava şartlarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi istendi.