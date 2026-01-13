Şenpazar'da çıkan çatı yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, evde hasar oluştu.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle evin çatı kısmında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel