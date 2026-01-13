Haberler

Şenpazar'da çıkan çatı yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, evde hasar oluştu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle evin çatı kısmında hasar meydana geldi.

na abi

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı