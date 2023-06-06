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Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi

Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi

Güncel Haberler

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünkü selin ardından denizin rengi, çamurlu suyun etkisiyle kahverengiye döndü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünkü selin ardından denizin rengi, çamurlu suyun etkisiyle kahverengiye döndü.

İlçe merkezinde İnebolu Çayı'nın taşıdığı çamur, Karadeniz'in turkuaz rengini değiştirdi.

Çamurlu su, İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.

Selin ardından kıyıdan yaklaşık bin metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Denizdeki renk değişimi dron ile görüntülendi.

İlçe merkezinde şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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