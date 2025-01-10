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Kastamonu'da Çalışan Gazeteciler Günü İçin Sergi Açıldı

Kastamonu'da Çalışan Gazeteciler Günü İçin Sergi Açıldı
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Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 'Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi' açıldı. Vali Meftun Dallı, Kastamonu basınının Türk basın tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Kastamonu Vilayet Matbaasında Basılan Eserler Sergisi" açıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, valiliğin zemin katında gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, basın tarihi açısından Kastamonu'nun önemi vurguladı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant ise Kastamonu basınının Türk basın tarihindeki yerinden bahsetti.

Vilayet matbaası hakkında bilgi veren Nalbant, "Kastamonu basın tarihinde de Kastamonu Vilayet Matbaasının özel bir önemi var. Vilayet Matbaası 1868 yılında kurulmuş. 1869'dan itibaren de basıma başlıyor. 1972 yılında da Kastamonu Vilayet gazetesi yayın hayatına başlıyor. 1869 ile 1928 arasında tespit edebildiğimiz kadarıyla 130-140 kitap basılmış. 20 civarında gazete ve dergi yayınlanmış." dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Nalbant, "Biz burada 50 civarında kitap sergileyeceğiz. Bu sene sergimizde kitaplara yer veriyoruz. Seneye de inşallah Kastamonu basın tarihi sergisi yapma niyetindeyiz. Kastamonu'da Vilayet Matbaasından günümüze kadar basılan bütün gazete ve dergilerle ilgili bir sergi yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bugün akşama kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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