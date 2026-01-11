Haberler

Kastamonu'da ebediyete intikal eden basın mensupları için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, ebediyete intikal eden basın mensupları anıldı. Programa Kastamonu Valisi ve birçok davetli katıldı.

Kastamonu'da ebediyete intikal eden basın mensupları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kurum müdürleri, Dernek Başkanı İzzet Sarı ve Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

