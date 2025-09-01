Kastamonu'da Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Kastamonu'da Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza, Ankara-Kastamonu kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Kastamonu'da bariyere çarpan otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.

N.S. idaresindeki 37 PH 345 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü N.S. ile S.Z, N.Y, N.K. ve C.K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Ankara-Kastamonu kara yolu ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.