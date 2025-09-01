Kastamonu'da Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Yaralı
Kastamonu'da bir otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza, Ankara-Kastamonu kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.
Kastamonu'da bariyere çarpan otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.
N.S. idaresindeki 37 PH 345 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü N.S. ile S.Z, N.Y, N.K. ve C.K. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Ankara-Kastamonu kara yolu ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel