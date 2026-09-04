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Abana'da Yunuslar Balıkçı Teknesiyle Yarıştı

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı teknesinin yanında beliren 3 yunus, tekneyle bir süre yarıştı. Renkli görüntüler oluşturan yunuslar, Karadeniz'in derinliklerine dalarak kayboldu; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için ayrılan teknenin yakınında beliren 3 yunus, bir süre birlikte yüzdü.

Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

Tekneyi takip eden yunuslar, Karadeniz'in derinliklerine dalarak gözden kayboldu.

O anlar teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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