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Kastamonu'da Bahar Şenliği düzenlendi

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde il ve ilçe müftülüğü gençlik koordinatörlüğü tarafından Bahar Şenliği düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çeşitli yarışmalar ve atışlar yapıldı. Müzik dinletisiyle son bulan etkinlikte gençler bir araya gelerek kaynaştı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde il ve ilçe müftülüğü gençlik koordinatörlüğü organizesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

Haracoğlu Türbesi mesire alanında gerçekleştirilen programa katılan üniversite öğrencileri, halat çekme, dart, çuval yarışlarının yanı sıra havalı tüfekle atış yaptı.

İhsangazi Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz, gençlik koordinatörlüğü organizesinde bir araya geldiklerini belirterek, "Üniversite öğrencilerimizin üzerindeki sınav rehavetini almak adına değişik bir gün ve anı olacak. Bu tip etkinliklerle gençlerimiz kaynaşıp birlik beraberliğimiz artacaktır." dedi.

Tasavvuf müziği ve ilahilerin seslendirildiği etkinlik ney dinletisi ile son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

İhsangazi Kastamonu Gençlik Etkinlik Yaşam Güncel Haberler

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