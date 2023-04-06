Kastamonu'da ATV kazağı: Yaşlı adam hayatını kaybetti
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Araç ilçesinde ATV motoru ile üst geçitten düşen Hüseyin Çelik (86) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in cenazesini Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kullandığı ATV motoru ile üst geçitten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Hüseyin Çelik (86) idaresindeki ATV motoru, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü Yeni Ova Mahallesi'nde, yapımı devam eden üst geçitten geçtiği sırada Kastamonu-Karabük kara yoluna düştü.
ATV'nin altında kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in cenazesini, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kaynak: AA / Güncel