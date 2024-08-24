Kastamonu'da Atatürk'ün Kenti Ziyareti ve Uçurtma Şenliği

Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

Kastamonu Belediyesi ve Martı Uçurtma Kulübü tarafından Uzunyazı mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte farklı figürlerde rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzü ile buluştu.

Uçurtmalarını alarak bölgeye gelen 7'den 70'e vatandaşlar, doyasıya eğlendi

Martı Uçurtma Kulübü Başkanı Halit Cebeci, gazetecilere, çok güzel bir eğlence olduğunu söyledi.

Çocukların çok mutlu olduğunu anlatan Cebeci, "Hepsi kahkahalar atıyor. Biz de çok mutluyuz. Umuyorum ki bu geleneksel hale gelir. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz." dedi.

Uçurtma uçuran çocuklardan Yusuf Alp Seyitoğlu ise daha önce hiç uçurtma şenliğine katılmadığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Daha önce hiç böyle eğlenmedim. Burası çok güzel, rüzgar çok güzel esiyor. Çok eğleniyorum." diye konuştu.

Elif Eylül de ilk kez bir uçurtma şenliğine katıldığını belirterek, "Bugün çok mutluyum. Uçurtma uçuruyorum ve ilk uçurtmamla uçurtma uçuruyorum. Bazen diğer uçurtmalara takılıyor ama olsun." ifadelerini kullandı.