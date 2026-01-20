Haberler

Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu'da 7 yıl 6 ay ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da 7 yıl 6 ay ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Bozkurt İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalarda, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticarete yapma ve sağlama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyle aranan R.K. yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ise hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.Ö'ye ulaşıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
