Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın otopsi raporlarında, annenin hipotermi sonucu, çocuğun ise kafatası kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cinsel saldırı ve zehirlenme bulgularına rastlanmadı.

KASTAMONU'NUN Bozkurt ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda canız bedenleri bulunan Anne Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) otopsi raporunun detayları ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım 2025'te evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 11 Kasım'da ormanlık alanda cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı ile ilgili Adli Tıp Kurumu incelemeleri tamamlandı. Anne ve oğlunun ölü muayenesi Kastamonu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde, otopsi işlemleri ise Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nde gerçekleştirildi.

CİNSEL SALDIRI VE ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Yapılan incelemelerde; hem Huriye Helvacı'da, hem de Osman Yaşar Helvacı'da cinsel saldırıya işaret eden herhangi bir travmatik bulguya rastlanmazken, zehirlenmeye bağlı ölüm şüphesini destekleyen tıbbi bir bulgu da bulunmadı.

ANNEDE HİPOTERMİ, ÇOCUKTA KAFATASI KIRIĞI

Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesine göre, Huriye Helvacı'nın ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) sonucu meydana geldiği tespit edildi. Vücut ısısındaki düzensizlik nedeniyle kişilerin giysilerini çıkarabilmesinin tıbben mümkün olduğu belirtilirken, Helvacı'nın vücudundaki sıyrıkların ise giysilerini çıkardıktan sonra ormanlık alanda yürümesi sırasında oluşabileceği kaydedildi. Osman Yaşar Helvacı'nın ise künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları, kafa içi kanama ve beyin doku hasarı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralanmaların, olay yeri inceleme raporunda belirtilen kayalıklardan düşmeyle uyumlu olduğu değerlendirildi.

DNA ÇOCUĞUN BABASIYLA UYUMLU ÇIKTI

Helvacı'nın giysilerinde bulunan sperm örneklerinin DNA profilinin, çocuğun babasıyla uyumlu olduğu, bu bulgunun herhangi bir cinsel saldırı delili oluşturmadığı ifade edildi. Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu, ölüm nedenlerini içeren ayrıntılı mütalaayı 10 Aralık 2025 tarihinde İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Olayla ilgili soruşturma savcılıkça sürdürülüyor.

