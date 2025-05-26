Kastamonu'da Ambulansta Doğum Mucizesi

Kastamonu'da Ambulansta Doğum Mucizesi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 40 haftalık hamile bir kadın, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle ambulansta sağlıklı bir erkek bebek doğurdu. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.

Kastamonu'da hastaneye götürülen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle ambulansta doğum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cide ilçesi Günebakan köyü Kışla Mahallesi'nde 40 haftalık hamile kadının doğum sancılarının başlamasının ardından sağlık ekiplerinin kısa sürede köye ulaştığı belirtildi.

Ambulansa alınan kadının Belyaka köyü mevkisinde doğum yaptığı aktarılan açıklamada, "Gebemiz sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genel durumları iyi olduğu öğrenilen anne ve bebeğin Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesine nakli sağlandı. Bu özel görevde yer alan kahraman ekibimiz, paramedik Kerim Salepcioğlu, paramedik Tuğçe Yurtsever ve acil tıp teknisyeni Murat Özbek. Her doğum bir mucize, her müdahale bir görev aşkıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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