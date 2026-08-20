72 yaşındaki inme hastası helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Kastamonu'da inme geçiren 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran F.C'ye, hastanede yapılan ilk muayenesinde inme tanısı kondu.

İlk tedavisi yapılan hastanın durumu stabil hale getirildi.

İleri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla Kastamonu Havalimanı'na getirilen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

Kaynak: AA