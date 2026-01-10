Haberler

Kastamonu'da "Aile ve Çocuk" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) tarafından açılan sergide, aynı tema çerçevesinde 32 fotoğraf yer alıyor. 2025 yılının 'Aile Yılı' olması dolayısıyla sergi Aile ve Çocuk teması ile hazırlandı.

İl merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, KASFOT üyelerince Kastamonu'nun yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölge çekilen 32 fotoğraf yer aldı.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör, yaptığı açıklamada, 2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla serginin temasını "Aile ve Çocuk" olarak belirlediklerini söyledi.

Derneklerinin kuruluşunun üzerinden 15 yıl geçtiğini aktaran Güngör, "Kastamonu tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle çok özel bir şehir. Bizler de dernek olarak bu güzelliklerin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu sergimizin ilham kaynağı ise çocuklarımız oldu. Her çocuğumuz özel ve kıymetli. Böyle anlamlı bir serginin oluşmasında emeği geçen tüm üyelerimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Güngör, fotoğraf ve sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

