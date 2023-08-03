Kastamonu'da ahşap kapı boya atölyesi alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap kapı boyama atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı boyama alanında faaliyet gösteren bir tesiste bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyeyi sardı. Yangın atölyenin bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.