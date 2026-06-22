Taşköprü'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Garipşah Köyü'nde meydana gelen yangında Bayram Kapucu'ya ait ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Bayram Kapucu'ya ait ahşap evde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sonucunda alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Haber/Kamera: Akif Doğan/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı