Kastamonu'da Ağaçtan Düşen 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, incir toplamak için ağaçta çıkan 62 yaşındaki Sadullah Özbek, dengesini kaybederek düşüp yaşamını yitirdi. Olay sonrası cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Doğan köyünde, evlerinin bahçesinde incir toplamak için ağaca çıkan Sadullah Özbek (62), dengesini kaybederek düştü.
Olay yerinde yaşamını yitiren Özbek'in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel