Kastamonu'da Ağaçtan Düşen 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, incir toplamak için ağaçta çıkan 62 yaşındaki Sadullah Özbek, dengesini kaybederek düşüp yaşamını yitirdi. Olay sonrası cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Doğan köyünde, evlerinin bahçesinde incir toplamak için ağaca çıkan Sadullah Özbek (62), dengesini kaybederek düştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Özbek'in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
