Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yemek borusuna elma sıkışan 7 aylık gebe inek "Alakız", ameliyatla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Örencik köyünde hayvancılıkla uğraşan Engin Dur'un "Alakız" ismini verdiği 7 yaşındaki ineğinin boğazına elma sıkıştı. İneğin ağzından köpükler çıktığını ve nefes almakta zorlandığını gören Dur, durumu veteriner hekim Birol Yürük'e bildirdi.

Köye gelerek ineği muayene eden Yürük, Alakız'ın boğazındaki elmanın doğal yollarla çıkmayacağını anlayarak, yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatla elmayı bulunduğu yerden çıkardı.

Engin Dur, AA muhabirine, "Alakız"ın kurtulması dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Genelde bu tür hayvanların kesime gönderildiğini belirten Dur, "Bu tür olaylarda elma hortum vasıtasıyla yemek borusundan geçirilemezse inek kesime gönderilir. O bölge çok tehlikeli bir bölge. Benim ineğim 7 aylık hamile, hayvanımız iki canlıydı. Burada bizi en çok sevindiren nokta 2 canı aynı anda kurtarmış olmamız. Kesime sevk edilseydi iki canımız da ölecekti." dedi.

Şu anda hayvanın sağlığının çok iyi olduğunu ifade eden Dur, "İnşallah yakında yavrusunu da alacağız. Bu dönemde hayvanları bahçeye bırakmamak gerekiyor. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

Veteriner Hekim Birol Yürük ise 18 yıllık meslek hayatında bu tür vakalara pek rastlamadığını söyledi.

Bu operasyonu önemli kılan 3 noktanın olduğunu vurgulayan Yürük, şunları kaydetti:

"İlki, ineğin 7 aylık gebe olmasıydı. Dolayısıyla hem annenin hem de karnındaki yavrunun hayatını korumak bizim için büyük önem taşıyordu. İkincisi, operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin anatomik açıdan oldukça hassas ve hayati yapılar bakımından zengin olmasıydı. Bu bölgede soluk borusu, atardamarlar, toplardamarlar ve önemli sinir yapıları bulunmaktadır. Bu nedenle operasyon büyük bir dikkat ve hassasiyet gerektiriyordu. Üçüncüsü ise operasyon sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardı. Özellikle operasyon sonrasında yutma fonksiyonunun yeniden kazanılması, iştahın geri gelmesi ve geviş getirmenin başlaması, hayvanın sağlığına kavuşması açısından büyük önem taşıyordu."

Hem ineğin hem de yavrusunun sağlığına kavuştuğunu dile getiren Yürük, "Ameliyatın üzerinden 10 gün geçti. İneğimiz kaba yemi yiyebiliyor, sağlığı oldukça iyi. İnek, buzağı sağlıklı, yetiştiricimiz mutlu. Hayvanlarımızı mümkün olduğunca gözetim altında tutulmalı. Özellikle elma, armut, patates, şalgam ve ayva gibi yemek borusunda tıkanmaya neden olabilecek yiyecekleri kontrolsüz şekilde tüketmelerini önlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA