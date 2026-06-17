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Kastamonu'da 58 internet sitesine erişim engeli getirildi

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Kastamonu'da siber suçlarla mücadele kapsamında dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı 58 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kastamonu'da 58 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

Yapılan çalışma kapsamında dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edilen 58 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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