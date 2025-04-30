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Kastamonu'da 3 Katlı Ev Yangını

Kastamonu'da 3 Katlı Ev Yangını
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde Selalmaz köyünde Sadık Kuruhüseyinoğlu'na ait 3 katlı bir evde çıkan yangında yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı bir ev yandı.

İlçeye bağlı Selalmaz köyünde Sadık Kuruhüseyinoğlu'na ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Daday Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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