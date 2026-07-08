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Kastamonu'da İRAP Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilin afet riskleri ve alınacak önlemler ele alındı. Dallı, sel, heyelan, deprem ve yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kastamonu'da Vali Meftun Dallı başkanlığında 2027-2031 yıllarını kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dallı, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önem taşıdığını söyledi.

Kentin afet riski yüksek iller arasında yer aldığına işaret eden Dallı, "Son yıllarda ilimizde üst üste çok ciddi sel felaketleri yaşandı. Heyelanlar hiç eksik olmuyor, sürekli kaya düşmeleri meydana geliyor. Özellikle Tosya ve İhsangazi ilçelerimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğu için tarihte ciddi depremler olmuş. Dolayısıyla afetlere ciddi şekilde hazırlıklı olmamız, rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu nedenle sürece hep birlikte azami dikkat edelim, gereken özeni gösterelim." diye konuştu.

Dallı, son günlerde çıkan orman ve arazi yangınlarına dikkati çekerek, yangınların ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Bölgede 30 civarında yangın meydana geldiğini aktaran Dallı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin zamanında ve etkili müdahalesiyle büyümeden, çok küçük alanlardayken söndürüyoruz. Ziraat yangınlarıyla beraber 30'u geçti yangın sayımız. Özellikle iki yangınımızın durumu ciddiydi. Biri, Daday-Araç sınırında diğeri Tosya'daydı. Yaklaşık birer hektar alan yandı. Yangının çıktığı noktada birinde şişe, diğerinde bardak kırıkları bulunuyordu. Pikniğe gidenler mi bıraktı, oradan geçen birisi mi attı bilemiyoruz. Orman yolu var sadece bu bölgede, ana yollara yakın bir yer değil. İki yangının da çıkış sebebinin insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Lütfen her birimiz çevremizi, ailemizi ve arkadaşlarımızı bu konularda uyaralım. Kalbinde bu ülkeye, bu vatana, yeşil vatana, yani ormana azıcık saygısı, sevgisi ve muhabbeti varsa bunlara kesinlikle müsaade etmemesi ve yapmaması lazım."

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci de İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ikinci dönem İRAP hazırlık çalışmalarının resmen başladığını kaydetti.

Toplantıda şehir planlamacısı Nisanur Aytekeli tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı'na ilişkin sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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