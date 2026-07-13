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Kastamonu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Paneli" düzenlendi

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Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen panelde, milli irade ve 15 Temmuz'un önemi vurgulandı.

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Paneli" düzenlendi.

Kastamonu Valiliği koordinesinde Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin oturum başkanlığını Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz yaptı.

Yılmaz, konuşmasında, 15 Temmuz'un Türkiye'nin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da milli iradenin tecelli ettiğini anlatan Yılmaz, "İrade bizim' yani millet iradesine sahip çıkmış demektir. Bu mücadelenin sonucunu millet aldı. 'Zafer bizim' yani irade milletin iradesidir, kazanım da milletindir." ifadelerini kullandı.

Panelde daha sonra Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Yılmaz, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Milli İrade ve Ulusal Egemenlik", Prof. Dr. Şerif Demir ise "Cumhuriyet Dönemi Askeri Darbeler ve 15 Temmuz" başlıklı sunum yaptı.

Program, konuşmacılara teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Panele, Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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