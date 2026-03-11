Haberler

Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı

Bütçesini harcadığı yerlere bakın! Bu rakamlar kavga çıkarır
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin