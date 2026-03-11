Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu