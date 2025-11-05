Haberler

İhsangazi'de Atatürk'ü Anma Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı gerçekleştirildi.

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anma programı dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunması ve oratoryo gösterisi ile devam eden programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programda zeybek oyunu da ilgi çekti.

Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanık yargılanacak

İddianame kabul edildi! 7'si belediye başkanı 200 sanık yargılanacak
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.