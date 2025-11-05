İhsangazi'de Atatürk'ü Anma Programı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programı gerçekleştirildi.

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anma programı dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunması ve oratoryo gösterisi ile devam eden programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programda zeybek oyunu da ilgi çekti.

Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.