Kastamonu Cide'de kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren sanığa 13 yıl 9 ay hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'da, bir kişiyi bıçakla öldüren sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ş.K, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Sanık Ş.K, savunmasında olayın içinde olduğu için pişmanlık duyduğunu belirtti.

63 yaşında ve şeker hastası olduğunu ifade eden Ş.K, daha önce herhangi bir suç dosyasının bulunmadığını, suçun üzerine yıkılmaya çalışıldığını ifade ederek tahliyesini talep etti.

Maktulün annesi H.A. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Olayda oğluna tuzak kurulduğunu söyleyen H.A, tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Maktulün kız kardeşi Y.T. de olayın kasıtlı ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini, kardeşinden kurtulmak amacıyla hareket edildiğini düşündüğünü ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K'yi "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA