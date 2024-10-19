Kastamonu Belediyesi Ormanlık Alanlarda Temizlik Yaptı
Kastamonu Belediyesi, ormanlık alanlarda temizlik yapan bir temizlik timi kurdu. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, şehrin temizliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.
Kastamonu Belediyesi tarafından kurulan temizlik timi, ormanlık alanda temizlik yaptı.
Temizlik işçileri Kastamonu-İstanbul kara yolu Açıkmaslak mevkisinde ormanlık alanları temizledi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu'nun temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyerek, ormanlık alanlarda da temizlik yaptıklarını kaydetti.