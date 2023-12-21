Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kastamonu Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında hafta sonu çocuk ve yetişkinlere yönelik etkinlikler gerçekleştirecek.

Kastamonu Belediyesi tarafından belediyenin Nikah ve Konferans Salonu'nda 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00, 16.00 ve 19.00'da üç seans olarak "Cambaz Mithat ile Yetenek Sirkiniz" gösterisi, 24 Aralık Pazar günü ise 15.00 ve 20.00'de "Evlilik Hipnozu" tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, yıl içinde birbirinden özel etkinlikleri hem çocuklar hem de yetişkinlerle buluşturduklarını söyledi.

Etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Vidinlioğlu, "Vatandaşlarımızın kültür ve sanat etkinliklerimize gösterdiği büyük ilgi bizleri mutlu ediyor. Dolu dolu bir hafta sonu için gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ücretsizdir ve tüm halkımız davetlidir. Şimdiden tüm hemşehrilerime iyi eğlenceler diliyorum." ifadesini kullandı.