Bakan Kurum: "Kastamonu'nun yüzde 40'ını besleyen iletim hattında zarar söz konusu. En kısa sürede vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidereceğiz"'
AA - Alican Ocak - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu, bölgedeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu, bölgedeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
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AA / Alican Ocak - Güncel