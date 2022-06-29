KASTAMONU - Bakan Kirişci: "(Sel felaketi) Artık teyakkuz halinde olmamız gerektiğini millet olarak öğrendik"
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunması Bakan Kririşci'nin konuşması KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu (1)
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunması
Bakan Kririşci'nin konuşması KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu (1)
AA / Cebrail Karabulut - Güncel