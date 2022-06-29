KASTAMONU - Bakan Kirişci: "(Sel felaketi) Artık teyakkuz halinde olmamız gerektiğini millet olarak öğrendik" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunması Bakan Kririşci'nin konuşması KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu (1) Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunması Bakan Kririşci'nin konuşması KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu (1) AA / Cebrail Karabulut - Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Bozkurt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KASTAMONU - Bakan Kirişci: '(Sel felaketi) Artık teyakkuz halinde olmamız gerektiğini millet olarak öğrendik' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.