KASTAMONU - Bakan Kirişci: "(Sel felaketi) Artık teyakkuz halinde olmamız gerektiğini millet olarak öğrendik" - Haberler

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KASTAMONU - Bakan Kirişci: "(Sel felaketi) Artık teyakkuz halinde olmamız gerektiğini millet olarak öğrendik"

AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunması Bakan Kririşci'nin konuşması KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu (1)

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunması

Bakan Kririşci'nin konuşması KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu (1)

AA / Cebrail Karabulut - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Bozkurt Güncel Haberler

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