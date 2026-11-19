Kastamonu Abana'da sonbahar renkleri kıyı şeridini sarı ve turuncuya boyadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde sonbahar renkleri kıyı şeridinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Sahil boyunca uzanan ormanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverengiye bürünürken Hacıveli kayalıkları ve seyir terası renkleri farklı açıdan izleme imkanı sundu.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sonbaharın renk tonları kıyı şeridinde güzel görüntüler oluşturdu.
Sahil boyunca uzayıp giden ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
İlçenin simgesi Hacıveli kayalıkları ile denize hakim noktada yer alan seyir terası da ziyaretçilerine sonbahar renklerini farklı açıdan izleme imkanı sundu.
Karadeniz'in mavilikleriyle sonbaharın buluşması dronla görüntülendi.
Kaynak: AA