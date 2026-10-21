Kastamonu Abana'da karga, bagajdaki gofret paketini alıp kaçtı

Kastamonu Abana'da karga, bagajdaki gofret paketini alıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol'un beslediği karga, aracın bagajına bırakılan gofret paketini alıp kaçtı. Karga bir süre sonra geri dönerek kalan gofret parçalarını yedi; yaşanan anlar Şenol'un cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde karganın aracın bagajından gofret paketini alıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Ezine Çayı'nın kenarında yanına gelen kargaya yiyecek vermek istedi. Şenol, gofret paketini açarak kargayı beslemeye başladı.
Bu sırada karga, Şenol'un bagaja bıraktığı gofret paketini alıp kaçtı.
Bir süre sonra geri gelen karga, kalan gofret parçalarını da yedikten sonra bölgeden ayrıldı.
Yaşananlar, Şenol tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA