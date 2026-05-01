KASK ve HEP-SEN'den Taksim'de basın açıklaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e gelen Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcileri (KASK) ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ile sendika üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından basın açıklamasını HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek gerçekleştirdi.

'SON 12 AYDA YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ENFLASYONLA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yunus Şimşek, "Taksim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, bir bayram kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Gerçekte kutlanacak ne bir vaziyet, ne bir ahval, ne de bir durum söz konusu değildir. Bizler 85 milyonluk Türkiye'mizde devlet memuruyuz. Ülkemizde yaşamını bir iş gücü satarak kazanan işçi sınıfı 85 milyonluk Türkiye'nin en az yüzde 80'idir. Bize bu düzen diye dayattıkları gelir adaletsizliği kapsamında maalesef Avrupa'da ilk sıradayız. Son 12 ayda yüzde 50'nin üzerinde enflasyonla yaşamaya çalışıyoruz. Gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir. Bizler işçi sınıfı olarak bu memlekette adaletin olduğu, liyakatin esas alındığı, emeğin karşılığının verildiği, yoksulluğun kader olmadığı, güçlünün güçsüzü ezmediği, herkesin eşit yurttaş olduğu bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz. Çocukların geleceğe umutla bakabildiği, büyüklerin gözünün arkada kalmadığı bir memleket isteme hakkımızı Taksim Meydanı'nda haykırıyoruz" dedi.

'NEREDE BİR MEMLEKET MESELESİ OLSA ORADA KASK OLACAK'

Yunus Şimşek, "Siyasi partilerden tarafsız, sendikalaşmanın bir zenginleşme aracı olarak kullanılmadığı, bağımsız ve tarafsız Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu KASK resmen kurulmuştur. Bu ülkenin köylüsüne, emekçisine, öğrencisine, sağlık çalışanlarına, eğitimcilerine, yerel hizmetlerde çalışanlarına, iletişimde, basında tüm yurttaşlara söz veriyoruz. Bundan sonra nerede bir emekçinin başı sıkışsa, nerede bir memleket meselesi olsa KASK orada olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı