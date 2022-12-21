Kasiyere, "Başın neden açık?" diye hesap soran Faslı adam sınır dışı edilecek

İstanbul'da girdiği bir markette kasiyere söylediği, "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var? İslam'da böyle şeyler olmaz" sözleri nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturan Faslı şahısla ilgili karar verildi. Polisin gözaltına aldığı M.A.E. Türkiye'deki oturumu iptal edilerek sınır dışı edilecek.

İstanbul Esenyurt'ta girdiği bir markette kadın kasiyere başı açık olduğu için hesap sormaya kalkan, markette alkol satılmasını eleştiren Faslı M.A.E. tepkilerin odağı haline geldi. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, M.A.E.'yi gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyette işlemleri tamamlanan M.A.E.'nin Türkiye'deki oturumu iptal edildi. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, M.A.E. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?

Markete giren M.A.E., "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var? İslam'da böyle şeyler olmaz" dedi. M.A.E.'yi fark eden bir kadın müşteri hemen cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Kadın, "Pardon siz nerelisiniz? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Nerede olduğunuzun farkında mısınız?" diye sordu. Faslı olduğunu belirten adam ise kadına "Nerede olduğumu biliyorum. Burada İslam var değil mi?" sözleriyle yanıt verdi.

"RAHATSIZ OLUYORSAN FAS'A GİDERSİN"

Bunun üzerine kadın tekrar araya girerek, "Evet İslam var. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı, ne yaptığı sizi ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa çalışabilir. Sen şu an benim için tehlikesin. Rahatsız oluyorsan Fas'a gidersin. Orada yaşarsın." dedi.