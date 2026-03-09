Haberler

Kasımpaşa'da aracına çarpan motokuryeyi darbetti; 'Yarım saat sonra görürsün' diyerek saldırdı

Kasımpaşa'da aracına çarpan motokuryeyi darbetti; 'Yarım saat sonra görürsün' diyerek saldırdı
Kasımpaşa'da bir motokuryenin park halindeki araca çarpmasının ardından başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Motokurye, yarım saat sonra geri dönüp araç sahibine saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / -KASIMPAŞA'da iddiaya göre yolda ilerleyen motokurye, park halindeki araca çaptı. Çizilen aracın sürücüsü tepki gösterdiği motokuryeyi darbetti. Araç sahibine "Yarım saat sonra görürsün" diyen motokurye, arkadaşlarıyla geri gelip araç sahibi ve yanındakilere saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları çevredekiler ayırdı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen motokurye, park halindeki çarptığı araca zarar verdi. Çizilen aracın sahibi motokuryeye tepki gösterdi. Motokuryenin "Kusura bakma" demesine rağmen araç sahibiyle aralarındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araç sahibi ve yanındakiler kaskını çıkardıkları motokuryeyi sokak ortasında darbetti.

'YARIM SAAT SONRA GÖRÜRSÜNÜZ'

Bunun üzerine motokurye "Yarım saat sonra görürsünüz" diyerek olay yerinden ayrıldı.Bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine geri gelen motokuryeyle araç sahibi arasında yeniden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
