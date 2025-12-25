Gümrüklerde rekor; 33 ton 198 kilo uyuşturucu ele geçirildi

kasım döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 milyar 702 milyon 807 bin 20 lira değerinde muhtelif türde 33 ton 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer yıllara göre ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında rekor kırıldı. Gümrüklerde en fazla ele geçirilen uyuşturucu esrar ile metamfetamin oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; gümrük kapılarında türlerine göre en fazla ele geçirilen uyuşturucu esrar oldu. Esrarı ise metamfetamin takip etti.

Gümrüklerde türleri ve miktarına göre ele geçirilen uyuşturucu maddeler şöyle:

"Eroin 758,2 kilo, afyon sakızı 367,38 kilo, baz morfin 1,03 kilo, esrar 13 ton 935 kilo, sentetik esrar 236,01 kilo, kokain 1 ton 236 kilo, amfetamin 13,38 kilo, metamfetamin 7 ton 299,41 kilo, khat 1 ton 416 kilo, psicoline 0,97 kilo, BZP 1 ton 143 kilo, sentetik ecza 4 ton 424 kilo, diğer türler 3,40 kilo, methadone 14,58 kilo, ara kimyasallar 2 ton 349 kilo."

UYUŞTURUCU MADDE MİKTARINDA ARTIŞ

Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük kapılarındaki operasyonlarda ayrıca 377 bin 721 ecstasy ile 3 milyon 530 bin 505 captagon hap ele geçirildi. Gümrük kapılarında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında da artış yaşandı.

2023'te 5 milyar 474 milyon 461 bin 285 lira piyasa değerinde 9 ton 910 kilo, 2024'te 30 milyar 449 milyon 821 bin 66 lira değerinde 23 ton 292 kilo, bu yıl ocak-kasım döneminde 41 milyar 702 milyon 807 bin 20 lira değerinde 33 ton 198 kilo uyuşturucu ele geçirilmiş oldu.