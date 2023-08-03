Kaşık Adası Sit Alanı Statüsü Korundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Kaşık Adası'nın sit alanı statüsünün korunduğunu açıkladı. İBB, yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle tescile itiraz etmiş ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi yapılan planın iptalini kabul etmiştir.

OKTAY YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Kaşık Adası'nın sit alanı statüsü ile ilgili; "Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tescile itiraz etti... İstanbul 2. İdare Mahkemesi kamu yararına aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti. Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Burgazada'nın doğusundaki Kaşık Adası'nın Sit alanı statüsü ile ilgili mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"İstanbullulara güzel bir haberim var" diyen Gökce, şu bilgileri verdi:

"OSMANLI DÖNEMİNDE DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE DE İMARA AÇILMADI"

"Kaşık adası. Eski adı Pita. Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan küçük bir ada. Kuzeyden güneye uzunluğu sadece birkaç yüz metre. Adada basit bir iskele ve iki küçük ev bulunuyor. Bu güzel ada, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de iskana açılmadı.

09.12.2009 tarih ve 2201 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edildi.

Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanan ve 19.10.2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilen değişiklikle Kaşık adasının bir kısmı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilerek sit statüsü düşürüldü.

Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tescile itiraz etti. İtirazımızın kabul edilmemesi üzerine dava süreci başladı.

"BETONLAŞMADAN VE YAPILAŞMADAN KORUNDU"

Şimdi güzel haber;

İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu Bakanlık işlemi ile birinci derece doğal sit alanın yapılaşmaya açıldığını, bu durumun doğayı ve yaban hayatı koruma ilkelerine şehircilik ve planlama ilkelerine kamu yararına aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti. Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu. Kamuoyuna sevinçle duyururum."