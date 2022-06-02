Kasapoğlu: "Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü sekteye uğratmak isteyenler var" - Haberler

Kasapoğlu: "Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü sekteye uğratmak isteyenler var"
AA - Alican Ocak - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Salih Ayhan'ın da yer aldığı Şanlıurfa heyetiyle, kente yapılacak yatırımların protokol imza törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Salih Ayhan'ın da yer aldığı Şanlıurfa heyetiyle, kente yapılacak yatırımların protokol imza törenine katıldı. (2)
AA / Alican Ocak - Güncel