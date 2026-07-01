Haberler

Kaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kaş'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen geleneksel yağlı direk yarışmasında 40 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. 12 metrelik direkten Türk bayrağını alan Can Polat Aslan birinci oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel yağlı direk yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Kaş Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen yarışmada, gres yağıyla kaplanan 12 metre uzunluğundaki direkten Türk bayrağını almak için 40 yarışmacı kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık bir saat süren yarış boyunca direğin üzerinde tutunmaya çalışan yarışmacılar, izleyenlere renkli ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Zorlu mücadelenin sonunda Türk bayrağına ulaşmayı başaran Can Polat Aslan, yarışmanın birincisi oldu.

Yarışmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Aslan, "Çok heyecanlıydı. Bayrağı alacağıma inanarak çıktım. Çok büyük bir şenlikti. Oldukça zordu ama başardım." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinliği, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ile vatandaşlar takip etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerledi
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı

Yaşlı kadını vahşice öldüren katil, tanıdık çıktı
Osman Gazi'nin miğferi ABD'de ortaya çıktı

Osman Gazi'nin miğferi binlerce kilometre ötede bulundu
İzmir'de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı

Neredeyse sağlam araç kalmadı
Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap

Elini öpmek isteyen çocuğa verdiği yanıt güldürdü
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' deyip ligden çekildi