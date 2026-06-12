Antalya'da ticari yatta yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde ticari yatta yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca