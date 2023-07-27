Kaş'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel