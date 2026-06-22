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Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ???????orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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