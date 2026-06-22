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Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken, helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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