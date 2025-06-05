Kaş'ta Deniz Temizliği: Atıklar Su Altından Çıkarıldı

Kaş'ta Deniz Temizliği: Atıklar Su Altından Çıkarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen deniz temizliği etkinliğinde birçok atık çıkarıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Kaş Sualtı Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik, denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli dalış rotaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gerçekleştirilen deniz temizliğinde, cep telefonu, plastik sandalye, tabak, çatal, şapka, cam ve plastik şişe gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu ve Kaş Sualtı Derneği ekibi tarafından yaz sezonu başlamadan limanda geleneksel su altı temizliği gerçekleştirildi.

TSSF Çevre Kurulu Üyesi Özgür Dara ve Kaş Sualtı Derneği Dalış Eğitmeni Erhan Onat'ın koordinesinde gerçekleştirilen temizlik çalışması, Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Limandan dalan ekip, aralarında cep telefonu, plastik sandalye, tabak, çatal, şapka, demir parçası, cam ve plastik şişe gibi çok sayıda atığı toplayarak karaya çıkardı.

Özgür Dara, AA muhabirine, Kaş bölgesinin eşsiz güzelliğe ve temiz denize sahip olduğunu söyledi.

Gerek insan kaynaklı gerekse doğa unsurları nedeniyle istenmeyen görüntülerin yaşanabildiğini ifade eden Dara, "Her sene sezon öncesinde temizlik faaliyeti yapıyoruz ve denizimizi temiz tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Erhan Onat ise çöplerin gerek insan eliyle gerekse çevreden yağmur ve rüzgarın etkisiyle sürüklenerek denize atıldığını belirtti.

Kendilerinin dalış yaparken denizi de temiz tutmak amacıyla bu tür faaliyetler yaptıklarını anlatan Onat, bunlara ara ara devam edeceklerini kaydetti.

Su altındaki temizlik çalışmasını görüntüleyen Ceylan da Kaş'ın Türkiye'nin dalış turizminde en önemli destinasyonu olduğunu dile getirdi.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesine rağmen kirliliğin gözlemlenebildiğini söyleyen Ceylan, çöplerin su altı zenginliğine ve canlılara zarar verdiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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