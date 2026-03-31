Haberler

Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için evinden ayrılan 56 yaşındaki Mesut Çetin'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, arama çalışmalarına başladı.

Balık tutmak için 29 Mart'ta evinden ayrılan Mesut Çetin'den (56) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yeşilköy Mahallesi Çığlımuğar mevkisinde Çetin'e ait araç ve balık tutma malzemelerine ulaştı.

Sahil güvenlik ekipleri helikopter ve botlarla, jandarma ise karadan köpeklerle arama çalışmasına devam ediyor.

Arama çalışmalarına AKUT ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

