Haberler

Kaş'ta çocukların şeker toplama geleneği sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde asırlardır süren arefe günü geleneği 'şeker toplama' etkinliği, bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü. Sütleğen ve Gömbe mahallelerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar poşetlerle şeker ve harçlık topladı.

KAŞ ilçesinde asırlardır yaşatılan arefe günü geleneği olan 'şeker toplama' etkinliği, bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü.

Sütleğen ve Gömbe mahallelerinde düzenlenen gelenek kapsamında ilçe sakinleri, mahalle camileri ve meydanlarda bir araya geldi. Kaş'ın iki mahallesinde uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, arefe günü ikindi namazının ardından çocuklar ve mahalle sakinleri meydanda toplanıyor. Çocuklar sıra halinde dizilerek poşetlerini ve kolilerini açarken, mahalle sakinleri marketlerden aldıkları şeker, çikolata ve harçlıkları dağıtıyor.

Sütleğen Mahallesi sakinlerinden Ceyhun Kazıkçı, geleneğin mahallede büyük bir heyecan oluşturduğunu belirterek, "Sütleğen Mahallesi'nde her arefe günü yaklaşık 300-400 kişi bir araya geliyor. Çocuklarımız namazlarını kılıp camiden çıkıyorlar, ardından sıraya girerek toplanıyorlar. Her yıl geleneksel olarak sürdürdüğümüz şeker toplama adetimiz devam ediyor. Bu durum bizim için de büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı oluyor. Gençlerimizi bir arada görmüş oluyoruz, sosyal hayata da katkısı oluyor. Bir yandan da güzel bir geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayram öncesi birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren gelenek, özellikle çocukların büyük heyecan yaşadığı renkli görüntülere sahne oluyor. Nesilden nesile aktarılan 'şeker toplama' geleneği, Kaş'ın kültürel değerleri arasında yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj