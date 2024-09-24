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Kaş'ta 45 Arı Kuşunu Avlayan İki Kaçak Avcı Yakalandı

Kaş'ta 45 Arı Kuşunu Avlayan İki Kaçak Avcı Yakalandı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, tüfekle koruma altında bulunan 45 arı kuşunu avlayan iki kişiyi yakalayarak yasal işlem başlattı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avlayan 2 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Kaş DKMP Şefliği ekipleri tarafından yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 2 kaçak avcı yakalandı. Kaçak avcıların, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile koruma altına alınan 45 arı kuşu avladığı tespit edildi. 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 TL idari para cezasının yanı sıra avladıkları 45 arı kuşu için 67 bin 500 TL tazminat uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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