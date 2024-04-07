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Kaş Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Yeni seçilen Kaş Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra yeni bir tablo oluştuğunu belirterek, bundan sonra hep beraber ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.

Belediye meclisinde yapılan oylamalarla meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi.

Halil Arıkan ve Cemil Tufan'ın meclis başkan vekili seçildiği toplantıda, encümen üyeleri de Halil İbrahim İğli ve Erkan Demirci oldu.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üyeliklerine Erkan Demirci ve Şükrü Koçak, plan ve bütçe komisyonuna Uğur Ünal, Adil Arslan, Mehmet Kesten ve imar komisyonuna İsmail Şah Yılmaz, Cihan Karagül ve Hüseyin Sertçelik seçildi.

Toplantıda, 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu oy çokluğuyla reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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