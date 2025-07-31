Karun Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor

BATI BEKAA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesindeki Karun Gölü'nün kuru nehir yatağında bir koyun sürüsünü güden bir çoban, 30 Temmuz 2025.

Geçtiğimiz kış mevsiminde yeterli yağış alamayan Karun Gölü, bu yıl da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle su seviyelerinde ciddi bir düşüş yaşıyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)