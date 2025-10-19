Haberler

Kartepe Teleferiği'nde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kartepe Teleferiği'nde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kartepe Teleferiği'nde itfaiye, AFAD ve jandarma işbirliğiyle yapılan kurtarma tatbikatıyla acil durumlara hazırlık yapıldı. Ekipler senaryo gereği yolcuları kabinde tahliye etti.

Kartepe Teleferiği'nde itfaiye, jandarma ve AFAD işbirliğinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin acil durum hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teleferikte olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla itfaiye, Sakarya ve Kocaeli AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, ortak kurtarma tatbikatı düzenledi.

Kuzuyayla İstasyonu'nda senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında yolcularla durdu. Kurtarma ekipleri, taşıyıcı tellerden kabine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler, kabindeki yolcuları başarıyla tahliye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, Kartepe Teleferiği'nin, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, tel raydan çıkma riskine karşı beş sensörlü bir yapı mevcut. Ancak itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
